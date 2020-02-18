Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, что получает двойную пенсию. Артистка также раскрыла ее размер.

«Получаю две пенсии — артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев (экс-губернатор Кемеровской области — Прим. ред.) присвоил мне титул „Почетный шахтер“. Получаю около 45 тысяч рублей», — цитирует певицу сайт Teleprogramma.pro.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Ее отец — Станислав Пьеха — был шахтером. Под землей также работал ее отчим Ян Голомб. Из Франции семья переехала в Польшу, где жила в шахтерском городе Богушове. В Советский Союз Эдита попала в возрасте 18 лет, получив направление на учебу. Вскоре после приезда началась ее бурная карьера певицы.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее размеры своих пенсий раскрыли многие российские знаменитости. В частности, актер Александр Панкратов-Черный, музыкант Юрий Лоза, юморист Евгений Петросян и журналистка Елена Ханга.