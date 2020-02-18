«Чеховедка»: Анфиса Чехова рассказала, почему сменила фамилию в 17 лет

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась подписчикам в Instagram, почему сменила фамилию. По словам артистки, все дело в великом российском писателе Антоне Павловиче Чехове.

«Я прочитала почти все его произведения. В институте меня звали „Чеховедка“. Наверное поэтому в возрасте 17 я поменяла свою фамилию по паспорту на Чехова», — написала Анфиса.

Instagram @achekhova

Кроме того, актриса обратила внимание, что с этим писателем в ее жизни связано буквально все. Так, например, путешествуя по городам России, телеведущая обязательно обедает в ресторане с названием «Чехов». Конечно, если таковой имеется. В случае же, когда артистке удается ночь-другую провести в отеле аналогичного бренда, то для нее это большая удача.

Имя, данное Анфисе Чеховой при рождении, — Александра Корчунова. Интересно, что буквально несколько лет назад телеведущая рассказывала иную версию смены фамилии. Она заявляла: на судьбоносное решение повлияла нумерология. Помимо этого, женщина признавалась, что сделала ответственный шаг не в 17, а в 19 лет.

Ранее 5-tv.ru стало известно об отношении Анфисы Чеховой к групповому сексу.