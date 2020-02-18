Присваивать автомобилям экологический класс предложили в Госдуме
С 2021 года без отметки в ПТС въезд в некоторые районы городов будет попросту невозможен.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
Со следующего года всем автомобилям в России присвоят экологический класс. С такой инициативой выступили в Госдуме. Без отметки в ПТС автомобиль будет считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.
Экологические классы стали присваивать машинам в 2010 году, но у большинства их просто нет. Как сообщили «Известиям» в нижней палате парламента, сотрудники ГИБДД при регистрации их не ставят. А без этих отметок въезд в некоторые районы городов будет попросту невозможен.
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