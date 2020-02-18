Присваивать автомобилям экологический класс предложили в Госдуме

Со следующего года всем автомобилям в России присвоят экологический класс. С такой инициативой выступили в Госдуме. Без отметки в ПТС автомобиль будет считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.

Экологические классы стали присваивать машинам в 2010 году, но у большинства их просто нет. Как сообщили «Известиям» в нижней палате парламента, сотрудники ГИБДД при регистрации их не ставят. А без этих отметок въезд в некоторые районы городов будет попросту невозможен.

Какие машины окажутся под запретом в мегаполисах и какие дороги будут только для современных авто, подробнее смотрите в вечернем выпуске «Известий» в 18:30.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге возьмут под контроль платные парковки.