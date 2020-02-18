Поезд с пассажирами встал в тоннеле на зеленой ветке московского метро

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Сергей Зеленский
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О причинах сбоя работы подземки на юге столицы пока не сообщается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Сбой в движении поездов произошел в час пик на южном участке Замоскворецкой линии столичного метро. Поезд с пассажирами встал в тоннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская» по неизвестным причинам, передает Интерфакс.

Затем в Twitter столичной подземки было указано, что поезда следуют с увеличенными интервалами.

Причины нарушения движения пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбое на красной ветке метро Петербурга, который вызвал транспортный коллапс.

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