«Люди тебя ненавидят»: Билли Айлиш объяснила, почему не хочет читать комментарии

Билли Айлиш в эфире утренней программы на BBC призналась, что с недавних пор прекратила читать комментарии подписчиков в Instagram. Американская певица заявила: все дело в бесконечном хейте, который буквально разрушал ее жизнь, сообщает Peopletalk.ru.

«Так странно, что чем круче вещи ты делаешь, тем больше люди тебя ненавидят», — отметила Айлиш.

На передачу девушка пришла не одна, а вместе с братом Финнеасом. Помимо беседы на тему социальных сетей, молодые люди подробно рассказали о создании саундтрека No Time To Die для фильма «Бонд 25» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

«Если бы Крейг не одобрил наш трек, то он не стал бы песней к картине. Дэниел принимает огромное участие в создании фильма», — заявил брат певицы.

Кроме того, Билли добавила, что в начале прошлого года пообещала своей команде: если будет фильм о Бонде, то они обязательно примут участие в нем. Спустя несколько месяцев мечта осуществилась.

Несмотря на то, что премьера музыкальной композиции No Time To Die состоялась всего несколько дней назад, количество ее прослушиваний преодолело отметку в 25 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему гримаса Билли Айлиш на «Оскаре» стала интернет-мемом.