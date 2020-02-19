Народные приметы и Востока, и Запада утверждают, что спать ногами к двери нельзя. В разных культурах этот запрет объясняется по-разному, однако он всегда связан с потусторонними силами. Психологи настроены менее категорично, но не исключают вреда от нарушения поверий.

В славянской культуре не принято спать ногами к двери из-за нюансов похоронного обряда — ногами вперед выносят покойников. Это связано с поверьем, что так душа усопшего увидит, куда ее несут, но не сможет запомнить дороги назад.

Едва ли не во всех культурах мира дверь воспринимается в качестве места перехода в иные миры. Считается, что сон ногами в сторону такого портала приводит к вытягиванию энергии из человека. Кроме того, из других миров к нему могут прийти кошмары, болезни и даже смерть.

Йоги тоже утверждают, что спать ногами к выходу — вредно. Согласно учению фэн-шуй, сон ногами в сторону двери приводит к раздражительности или вялости после пробуждения.

Психологи же уверяют, что человек должен спать так, как ему комфортно. Положение двери и направление ног при этом не имеют никакого значения. Некоторым легче заснуть, если они видят перед собой дверь. На подсознательном уровне это дает им уверенность, что ситуация находится под контролем. Суеверные люди, наоборот, будут слишком переживать из-за нарушения древних запретов. Поэтому им лучше не ложиться ногами в сторону двери.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что точно может стать причиной раздражительности и вялости утром. Речь идет о громком шуме. Для борьбы с ним в Госдуме и Совфеде предложили ввести Всероссийский час тишины.