Актеру Шевелькову понадобилась помощь медиков после падения на Красной площади

Российский актер и режиссер Владимир Шевельков обратился за медицинской помощью. Как стало известно 5-tv.ru, в одну из столичных больниц он прибыл после падения на Красной площади.

В клинике у артиста диагностировали закрытый перелом наружной лодыжки левой голени. От госпитализации он отказался и поехал домой.

Владимиру Шевелькову 58 лет. В 2018 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Снялся более чем в 40 картинах. Известность ему принесла главная роль в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К». В качестве режиссера принял участие в съемках около 15 картин. В одной из них — «О чем молчат французы» — выступил также сценаристом и продюсером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве госпитализировали и прооперировали Аделину Сотникову. Ее положили в нейрохирургическое отделение.