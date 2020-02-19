«Что делает вторая рука?» — Кристина Асмус заинтриговала поклонников фото в душе
Актриса признается: ей нравится «троллить» завистников.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Не успели поклонники Кристины Асмус прийти в себя после фильма «Текст» с ее участием, как актриса вновь шокировала их интимным фото прямо из душа. На снимке — миниатюрная и обнаженная кинозвезда под струей воды, нежно обнимающая себя саму. Вместо подписи к фото Асмус предпочла создать массу хештегов, вроде #завидуюгарику, #чтоделаетвтораярука, #можнокадрпониже, #стыдноажглазапрячет и других.
«А мне нравится!»
«Какая секси!»
«Идеальная Кристиночка! Фигура космическая»,
«Действительно, что делает 2ая рука?» — один за другим писали разгоряченные фолловеры.
После выхода в свет полнометражного фильма «Текст», снятого по одноименному роману, Кристина Асмус постоянно выкладывает в Instagram незаурядные посты, чтобы «потроллить» фанатов. Ведь многие зрители не оценили таланта актрисы и сочли историю героев Кристины и Ивана Янковского настоящей порнографией. Кроме того, некоторые буквально разрывали директ супруга артистки Гарика Харламова с новостью, что его жена — «падшая женщина».
24 января 2020 года «Текст» удостоился премии «Золотой орел» как лучший фильм.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Асмус напугала поклонников чересчур худыми ногами.
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