Не успели поклонники Кристины Асмус прийти в себя после фильма «Текст» с ее участием, как актриса вновь шокировала их интимным фото прямо из душа. На снимке — миниатюрная и обнаженная кинозвезда под струей воды, нежно обнимающая себя саму. Вместо подписи к фото Асмус предпочла создать массу хештегов, вроде #завидуюгарику, #чтоделаетвтораярука, #можнокадрпониже, #стыдноажглазапрячет и других.

Instagram @asmuskristina

«А мне нравится!»

«Какая секси!»

«Идеальная Кристиночка! Фигура космическая»,

«Действительно, что делает 2ая рука?» — один за другим писали разгоряченные фолловеры.

После выхода в свет полнометражного фильма «Текст», снятого по одноименному роману, Кристина Асмус постоянно выкладывает в Instagram незаурядные посты, чтобы «потроллить» фанатов. Ведь многие зрители не оценили таланта актрисы и сочли историю героев Кристины и Ивана Янковского настоящей порнографией. Кроме того, некоторые буквально разрывали директ супруга артистки Гарика Харламова с новостью, что его жена — «падшая женщина».

24 января 2020 года «Текст» удостоился премии «Золотой орел» как лучший фильм.