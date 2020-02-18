Минпросвещения опубликовало правила нового порядка приема в детсады
Миллионы родителей по всей стране следят за своей очередью. Она хоть и стала электронной, но движется так же медленно, как и раньше.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru
Очередями на места в детские сады озаботились в Министерстве Просвещения. Там предлагают новые правила приема: во-первых, наладить Федеральную информационную систему, которая сможет регистрировать документы, следить за продвижением очереди, предлагать родителям альтернативные места. Пока такие электронные помощники работают в отдельных регионах.
Во-вторых, Минпросвет хочет гарантировать ребенку преимущество при зачислении в сад, куда уже ходят его братья или сестры.
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