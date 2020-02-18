Билеты на поезд для ветеранов Великой Отечественной войны станут бесплатными

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах в любую точку России. При чем это правило распространиться не только на год 75-летия Великой Победы, но навсегда. Об этом сообщил генеральный директор компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров на первом заседании оргкомитета «Наша Победа».

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что освободитель Севастополя отправился в Крым на первом поезде из Петербурга.

В феврале на заседании правительства было решено выделить на единовременные выплаты ветеранам к юбилею Победы более 71 миллиарда рублей.