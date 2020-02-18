«Неподобающее поведение»: Захарова о невыдаче визы США главе делегации РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала МИЦ «Известия» невыдачу визы США главе российской делегации Константину Воронцову для участия в заседании Комиссии ООН по разоружению, которое теперь отложено на десять дней.

«Неоднократно говорили и привлекали внимание международного сообщества, ставили этот вопрос как среди стран-членов ООН, так и непосредственно перед секретариатом ООН о неподобающем поведении страны, которая принимает у себя Организацию Объединенных Наций ООН — США — в связи с регулярной невыдачей делегатам виз. Никаких законных оснований для таких действий у Вашингтона нет», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что «секретариат ООН неоднократно обращал внимание на подобное неподобающее, безответственное поведение, которое ставит под угрозу проведения мероприятия, а в данном случае сорвало проведение мероприятия в указанные сроки».

«Мы не просто осуждаем в очередной раз, но мы также будем поднимать этот вопрос в ходе наших контактов с генсеком ООН и странами-членами», — добавила спикер МИД РФ.

В свою очередь во всемирной организации сообщили, что Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, «чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы».

Осенью прошлого года США не выдали визы делегатам российско-американского форума «Диалог Форт-Росс». В декабре страну с рабочими поездками не смогли посетить делегации Федерального казначейства России и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.