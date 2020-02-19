Прическа, цвет глаз или фигура? Фанаты гадают, что изменилось в Седоковой на фото
Певица заинтриговала фанатов, опубликовав в Instagram снимок в новом образе.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Украинская поп-исполнительница Анна Седоковой предложила фанатам разгадать настоящую головоломку. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в новом образе. В подписи к снимку певица попросила поклонников угадать, что в ней поменялась.
«Что во мне изменилось?» — поинтересовалась Седокова.
Идеи пользователей оказались самыми разнообразными. Кто-то обратил внимание на самые видимые изменения: прическу светской львицы — она сделала косички, и ее стиль — теледива позировала в толстовке.
«Прическа?»
«Сделали косички?»
«Поменяли стиль?» — предполагали фолловеры.
Другие присмотрелись и заметили, что артистка изменила цвет глаз посредством фотошопа — на свежем кадре они голубого цвета, хотя ранее были зеленоватого.
«Цвет глаз!»
«Линзы»;
«Взгляд другой» — отметили юзеры.
Третьи, в свою очередь, акцентировали внимание на фигуре знаменитости. По их мнению, Седокова похудела.
«Похудела!»
«Щечки пропали», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова в сексуальном наряде порассуждала о хороших девочках.
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