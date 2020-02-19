Прическа, цвет глаз или фигура? Фанаты гадают, что изменилось в Седоковой на фото

Украинская поп-исполнительница Анна Седоковой предложила фанатам разгадать настоящую головоломку. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в новом образе. В подписи к снимку певица попросила поклонников угадать, что в ней поменялась.

«Что во мне изменилось?» — поинтересовалась Седокова.

Instagram @annasedokova

Идеи пользователей оказались самыми разнообразными. Кто-то обратил внимание на самые видимые изменения: прическу светской львицы — она сделала косички, и ее стиль — теледива позировала в толстовке.

«Прическа?»

«Сделали косички?»

«Поменяли стиль?» — предполагали фолловеры.

Другие присмотрелись и заметили, что артистка изменила цвет глаз посредством фотошопа — на свежем кадре они голубого цвета, хотя ранее были зеленоватого.

«Цвет глаз!»

«Линзы»;

«Взгляд другой» — отметили юзеры.

Третьи, в свою очередь, акцентировали внимание на фигуре знаменитости. По их мнению, Седокова похудела.

«Похудела!»

«Щечки пропали», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова в сексуальном наряде порассуждала о хороших девочках.