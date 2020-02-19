Движение поездов метро частично остановлено на красной ветке в Петербурге
По предварительной информации, причиной стал неисправный состав.
Фото: ТАСС / Пименов Роман
Движение поездов метро частично остановлено на красной ветке в Петербуре. Как сообщает Telegram-канал Emergency_spb, поезда не ходят от станции метро «Проспект Ветеранов» до остановки «Площадь Восстания». От станции «Площадь Восстания» до «Девяткино» движение поездов осуществляется в обычном режиме.
По предварительной информации, причиной стал неисправный состав.
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