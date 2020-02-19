Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram «жаркое» фото, взбудоражившее его подписчиц. На снимке 48-летний экс-участник дуэта «Чай вдвоем» позирует с обнаженным торсом и в белом махровом полотенце, повязанном на бедрах. При этом музыкант находится в потрясающей физической форме: идеальный пресс, накаченная грудь и мускулистые руки.

«Нет желания на ночь глядя обсудить ковролин или плитку?» — иронично подписал пост знаменитость.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонницы Стаса Костюшкина буквально взревели от восторга. Сексуальная фотография исполнителя вызвала огромный резонанс в соцсети.

Фанатки одна за другой оставляли под снимком восхищенные комментарии. Наиболее популярным сообщением было «давайте лучше обсудим, что под полотенцем». Однако большинство пользователей все-таки соблюдали правила приличия и обошлись простыми комплиментами.

«Вот как надо выглядеть в старости!»

«А, блин, кубики!»

«Шикарный!»

«Вот это мужчина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации.