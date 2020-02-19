Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна

В Японии пассажиры круизного судна Diamond Princess начали сходить на берег.

19 февраля судно покинут 500 человек, в основном пожилые люди, в том числе две россиянки — коронавирус у них не обнаружен.

Мэрия Иокогамы предоставила несколько десятков автобусов, часть пассажиров, в основном местные жители, уезжают из порта на такси. Эвакуация будет проводиться в течение трех дней. Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере больше пятисот, среди них есть гражданин России, которого госпитализировали.

Его супруга, у которой коронавирус не выявили, также находится под наблюдением врачей. На Diamond Princess остаются еще два десятка туристов из России. Вот кадры, которые нам только что прислал один из наших соотечественников.

«Основная группа прошла. Вот люди тут спокойно ходят, гуляют, отдыхают. Здесь ничего нового. Вот мы видим впереди мост, вон палуба, вот дети играют. Вот, видите, кидают там даже. Никакой паники», — рассказал Сергей Антонов, пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

В Китае число жертв вируса превысило две тысячи человек, более 74 тысяч заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заканчивается срок карантина.