Сына певицы Екатерины Семеновой экстренно госпитализировали

Сын певицы Екатерины Семеновой попал в реанимацию. О том, что Ивану Батурину потребовалась экстренная помощь, стало известно 19 февраля, сообщает телеканал «360».

34-летнего продюсера доставили в НИИ имени Склифосовского, его осмотрел невролог. Сейчас Иван находится в реанимационном отделении. О причинах срочной госпитализации и текущем состоянии Батурина пока ничего не известно.

Певица Екатерина Семенова была на пике популярности в восьмидесятых годах. Она хорошо известна российскому слушателю по композициям «Подруги замужем давно», «Чтоб не пил, не курил». Также артистка была соведущей телепрограммы «Шире круг».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Екатерина Семенова прогуляла концерт и поделилась семейным фото.