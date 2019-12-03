«Мальчишечки»: певица Катя Семенова прогуляла концерт и поделилась семейным фото

Певица Катя Семенова поделилась редким снимком своей семьи. На странице артистки в Instagram было опубликовано фото ее сына и внука.

Звезда восьмидесятых разместила любительское фото, на котором запечатлены ее сын от первого брака Иван и внук Матвей. Молодой мужчина с серьезным лицом обнимает сына, а мальчик улыбается.

Instagram @semka0701_official

«Какое же счастье, что есть любимые мальчишки, которые могут вылечить просто своим присутствием!» — написала Семенова под фотографией.

Также Екатерина призналась, что «расслабилась» и не поехала на концерт, где должна была выступить. Правда, без голоса любимой артистки поклонники не остались — Семенова нашла выход из ситуации и исполнила песню по телефону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Семенова рассказала о смехотворной пенсии в семь тысяч рублей.