Поклонники едва разглядели нижнее белье на фото звезды Playboy

Мария Лиман поделилась сексуальным снимком, который многим показался чересчур провокационным. На новом фото, которое появилось на странице звезды Playboy, с трудом можно рассмотреть нижнее белье.

В кадре Мария стоит спиной к камере, опершись на раму открытого окна, и смотрит на заснеженную улицу. На Лиман оранжевая толстовка, длинные теплые носки и трусики-стринги телесного цвета.

«Хорошо стоишь, далеко глядишь. Зиму провожаешь?»

«Удивлен, что от такой жаркой девушки снег до сих пор не растаял», — восторгаются фолловеры в комментариях.

Instagram @liman_maria

Однако из-за того, что белье практически сливается по цвету с тоном кожи модели, многим показалось, что его на Марии нет совсем — это и повергло часть пользователей в шок.

«У тебя все видно там, между ног!» — ужаснулись они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда Playboy Мария Лиман снялась обнаженной вместе со своей подругой.