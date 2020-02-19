Поклонники едва разглядели нижнее белье на фото звезды Playboy
Мария Лиман опубликовала снимок в трусиках, которые почти слились по цвету с ее кожей.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Мария Лиман поделилась сексуальным снимком, который многим показался чересчур провокационным. На новом фото, которое появилось на странице звезды Playboy, с трудом можно рассмотреть нижнее белье.
В кадре Мария стоит спиной к камере, опершись на раму открытого окна, и смотрит на заснеженную улицу. На Лиман оранжевая толстовка, длинные теплые носки и трусики-стринги телесного цвета.
«Хорошо стоишь, далеко глядишь. Зиму провожаешь?»
«Удивлен, что от такой жаркой девушки снег до сих пор не растаял», — восторгаются фолловеры в комментариях.
Однако из-за того, что белье практически сливается по цвету с тоном кожи модели, многим показалось, что его на Марии нет совсем — это и повергло часть пользователей в шок.
«У тебя все видно там, между ног!» — ужаснулись они.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда Playboy Мария Лиман снялась обнаженной вместе со своей подругой.
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