Водонаева написала заявление в полицию на эксперта из ток-шоу

Алена Водонаева написала заявление в полицию на православного предпринимателя, владельца телеканала «Царьград» Константина Малафеева. Звезда посчитала, что высказывания ее оппонента в телепередаче могли оказать давление на правоохранительные органы.

На шоу бизнесмен грозился «проконтролировать» проверку в отношении ведущей по поводу ее публикации «об абортах». Ситуацию прокомментировал адвокат модели Андрей Князев.

«Екатерина Гордон и Алена Водонаева принимали участие в программе. Там были ряд участников, гостей, экспертов… Один из экспертов высказал фразы, в которых мы усмотрели возможное давление на правоохранительную систему: „мы проконтролируем“; „чтобы все это дошло до конца“; „дел много“», — рассказал Князев.

По мнению правозащитника, все эти фразы были сказаны Константином Малафеевым умышленно.

«И, возможно данным гражданином совершаются какие-то действия с целью оказания незаконного давления на правоохранительную систему», — пояснил адвокат.

Андрей Князев утверждает, что в настоящий момент команда Алены Водонаевой обратилась в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка.

«Мы имеем право. Ничего тут такого запредельного нет. Обращение можно сказать коллективное. Составляли-то мы его с Екатериной, но в ее интересах. Поэтому она, естественно, тоже считается подателем данного заявления», — сказал правозащитник.

Instagram @alenavodonaeva

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева побывала в полиции из-за поста про аборты.