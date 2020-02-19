Водонаева написала заявление в полицию на эксперта из ток-шоу
По мнению модели, Константин Малафеев своими высказываниями в эфире мог оказывать давление на правоохранителей.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva, 5-tv.ru
Алена Водонаева написала заявление в полицию на православного предпринимателя, владельца телеканала «Царьград» Константина Малафеева. Звезда посчитала, что высказывания ее оппонента в телепередаче могли оказать давление на правоохранительные органы.
На шоу бизнесмен грозился «проконтролировать» проверку в отношении ведущей по поводу ее публикации «об абортах». Ситуацию прокомментировал адвокат модели Андрей Князев.
«Екатерина Гордон и Алена Водонаева принимали участие в программе. Там были ряд участников, гостей, экспертов… Один из экспертов высказал фразы, в которых мы усмотрели возможное давление на правоохранительную систему: „мы проконтролируем“; „чтобы все это дошло до конца“; „дел много“», — рассказал Князев.
По мнению правозащитника, все эти фразы были сказаны Константином Малафеевым умышленно.
«И, возможно данным гражданином совершаются какие-то действия с целью оказания незаконного давления на правоохранительную систему», — пояснил адвокат.
Андрей Князев утверждает, что в настоящий момент команда Алены Водонаевой обратилась в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка.
«Мы имеем право. Ничего тут такого запредельного нет. Обращение можно сказать коллективное. Составляли-то мы его с Екатериной, но в ее интересах. Поэтому она, естественно, тоже считается подателем данного заявления», — сказал правозащитник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева побывала в полиции из-за поста про аборты.
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