«Рэперов же не пошлешь»: Юрий Антонов сказал, кто должен ехать на «Евровидение»

Композитор-песенник Юрий Антонов, отмечающий 19 февраля 75-летие, назвал фаворита на конкурсе «Евровидение». По его мнению, Россию должен представлять Александр Панайотов.

«У нас выбор-то небольшой, к сожалению. А тех артистов, которых реально можно было выбирать, они уже были на этом конкурсе. Каких-то новых лиц на горизонте я особо не вижу. Один из лидеров — Александр Панайотов. Поет очень прилично. Его курирует Лепс, а у Гриши прекрасный вкус. Естественно, если пройдет фамилия Панайотова на этот конкурс, я хотел бы пожелать ему успехов. Ну рэперов же не пошлешь», — цитирует композитора сайт KP.RU.

Антонов уточнил, что среди рэперов тоже есть талантливые люди. В пример он привел Басту. Однако творчество большинства сложно назвать музыкой. Скорее, декламацией стихов под ритм, которому не хватает гармонии. Упадок затронул и другие жанры музыки, считает маэстро.

«Сейчас не композиторы-однодневки, а песни-однодневки. Как таковых композиторов практически не осталось. Есть мастеровые, которые соединяют ритм с какой-то мелодией, которая, как им кажется, может быть популярной. Выпускают очень похожие друг на друга песни, используют одни и те же музыкальные приемы. Нет песен, которые живут десятилетиями», — посетовал Юрий Михайлович.

Он добавил, что сейчас копит новые мелодии и думает о форме их выпуска — виниловые пластинки или интернет. Также композитор размышляет о выпуске ретроальбома, в котором будут «реанимированы» старые записи его песен.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять малоизвестных фактов о Юрии Антонове. Например, в 1980-х годах он установил рекорд, который до сих пор не побит ни одним исполнителем в России и СНГ.