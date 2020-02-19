Два знака зодиака мужчин, за которых лучше не выходить замуж

Астрологи назвали знаки зодиака мужчин, семейная жизнь с которыми никому не покажется сказкой. Список опубликовало издание «Узнай все».

Непросто придется супругам мужчин-Дев. Этот знак склонен к перфекционизму. Поэтому все, что их спутница делает хорошо, вызывает только недовольство — ведь надо не хорошо, а идеально! Кроме того, Девы склонны к мнительности. Поэтому их женам придется постоянно терпеть различные подозрения в том, что их чувства остыли, интересы сместились или хуже того — появился кто-то на стороне.

Супруг-Скорпион — тоже не «подарочный» вариант. Мужчины знака ревнивы, а временами даже деспотичны. Все должно быть только так, как они сказали — иначе скандал практически неизбежен. Конечно, роман с таким эмоциональным партнером будет крайне бурным и страстным. Но помимо горячего секса женщине придется привыкнуть к постоянным проверкам переписок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни.