Два знака зодиака мужчин, за которых лучше не выходить замуж

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Анастасия Игонина
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Астрологи рассказали, от представителей каких знаков женщинам лучше держаться подальше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, CHROMORANGE / Bilderbox, Josef Horazny, Martin Sterba

Астрологи назвали знаки зодиака мужчин, семейная жизнь с которыми никому не покажется сказкой. Список опубликовало издание «Узнай все».

Непросто придется супругам мужчин-Дев. Этот знак склонен к перфекционизму. Поэтому все, что их спутница делает хорошо, вызывает только недовольство — ведь надо не хорошо, а идеально! Кроме того, Девы склонны к мнительности. Поэтому их женам придется постоянно терпеть различные подозрения в том, что их чувства остыли, интересы сместились или хуже того — появился кто-то на стороне.

Супруг-Скорпион — тоже не «подарочный» вариант. Мужчины знака ревнивы, а временами даже деспотичны. Все должно быть только так, как они сказали — иначе скандал практически неизбежен. Конечно, роман с таким эмоциональным партнером будет крайне бурным и страстным. Но помимо горячего секса женщине придется привыкнуть к постоянным проверкам переписок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни.

+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
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-0.08 68.78
-0.31
Два знака зодиака мужчин, за которых лучше не выходить замуж

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