«Искры летят»: Ревва с супругой показали на фото, что значит страстная любовь
«Пара года» не перестает демонстрировать публике глубину своих чувств.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Жена известного юмориста Александра Реввы Анжелика регулярно делится с подписчиками в Instagram трогательными семейными фото. Однако сейчас решила побаловать фанатов по-настоящему «горячими» снимками, где супруги позируют на фоне моря, чувственно прикасаясь друг к другу.
«Погаснет свет, но глаза твои горят
Нам дела нет, что там люди говорят
Только на твоей орбите я нашел свою обитель», — подписала свой пост Анжелика словами из песни мужа.
Пользователи сети не смогли сдержать эмоций и пожелали знаменитой семье счастья и взаимной любви.
«Искры летят»
«Счастья вам!»
«Вы такая прекрасная пара, вас друг другу любовь приковала!»
«Очень сексуально!» — отмечали фолловеры.
Мужской журнал MODA topical, учредивший собственную премию «Пара года», признал Александра Ревву и его супругу лучшими в 2020 году среди многих звездных семей. Церемония вручения прошла 17 февраля в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Ревва показал «эротику» с морского дна.
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