«Искры летят»: Ревва с супругой показали на фото, что значит страстная любовь

Жена известного юмориста Александра Реввы Анжелика регулярно делится с подписчиками в Instagram трогательными семейными фото. Однако сейчас решила побаловать фанатов по-настоящему «горячими» снимками, где супруги позируют на фоне моря, чувственно прикасаясь друг к другу.

«Погаснет свет, но глаза твои горят

Нам дела нет, что там люди говорят

Только на твоей орбите я нашел свою обитель», — подписала свой пост Анжелика словами из песни мужа.

Instagram @angelikarevva

Пользователи сети не смогли сдержать эмоций и пожелали знаменитой семье счастья и взаимной любви.

«Искры летят»

«Счастья вам!»

«Вы такая прекрасная пара, вас друг другу любовь приковала!»

«Очень сексуально!» — отмечали фолловеры.

Мужской журнал MODA topical, учредивший собственную премию «Пара года», признал Александра Ревву и его супругу лучшими в 2020 году среди многих звездных семей. Церемония вручения прошла 17 февраля в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Ревва показал «эротику» с морского дна.