Социальные пенсии повысят с 1 апреля
Увеличенные госвыплаты по старости будут получать более трех миллионов россиян.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Средний размер социальной пенсии в прошлом году составлял 9266 рублей. После индексации она увеличится примерно на 560 рублей. Расходы на увеличение выплат составят около двух с половиной миллиардов рублей в месяц.
Отмечается, что размер индексации в этом году будет существенно выше, чем в прошлые. Так, в 2019-м он составил 2%, а 2018-м — 2,9%.
Увеличенные социальные пенсии будут получать более трех миллионов россиян. В первую очередь речь идет о самой малочисленной группе пенсионеров в России — женщинах старше 65 лет и мужчинах старше 70 лет без подтвержденного трудового стажа или с его нехваткой для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца.
Портал URA.RU отмечает, что индексация пенсий для работающих пенсионеров по-прежнему остается замороженной. Решение о сохранении выплат в прежнем размере ранее приняло правительство РФ.
Как сообщал 5-tv.ru, пункт об обязательной индексации пенсий может появиться в Конституции РФ. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что важно не допустить каких-либо лазеек в этом вопросе.
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