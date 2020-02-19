Путин обсудил с Бегловым социальные проекты и строительство арт-парка в Петербурге

Строительство школ и детских садов, а также возведение нового масштабного арт-парка в Петербурге, Владимир Путин обсудил с губернатором Александром Бегловым. Как было подчеркнуто на встрече, на эти проекты выделяются солидные суммы из бюджета.

«Это впервые за историю Ленинграда, Санкт-Петербурга, даже в советское время никто не мог позволить себе на старом месте, там, где был исторический парк. Мы возрождаем этот исторический парк. Для федерального бюджета это обошлось недешево. Но это история наша, история нашего города», - сказал Александр Беглов.

«Для питера не жалко», — прокомментировал Владимир Путин.

По словам губернатора, проект завершат за два года. Новая культурная зона появится в историческом центре Петербурга — между Биржевым и Тучковым мостами — рядом с Петропавловской крепостью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, что у него не самая высокая зарплата в стране.