Путин рассказал, что у него не самая высокая зарплата в стране
Президент России пообщался с жителями Санкт-Петербурга.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку. Одна из петербурженок поинтересовалась у главы государства — как можно прожить на 10,8 тысяч рублей в месяц.
«Думаю, что очень трудно», — согласился с женщиной российский лидер.
Тогда жительница Северной столицы выдвинула предположение, что Владимир Путин зарабатывает больше названой ей суммы.
«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — цитирует главу государства ТАСС.
Собеседница Владимира Путина рассказала, что не в состоянии позволить себе купить продукты на установленный государством прожиточный минимум. Женщина поинтересовалась, как в такой ситуации быть матерям-одиночкам.
«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал президент России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.
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