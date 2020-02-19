Путин рассказал, что у него не самая высокая зарплата в стране

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Ниса Мурзанаева
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Президент России пообщался с жителями Санкт-Петербурга.

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку. Одна из петербурженок поинтересовалась у главы государства — как можно прожить на 10,8 тысяч рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — согласился с женщиной российский лидер.

Тогда жительница Северной столицы выдвинула предположение, что Владимир Путин зарабатывает больше названой ей суммы.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — цитирует главу государства ТАСС.

Собеседница Владимира Путина рассказала, что не в состоянии позволить себе купить продукты на установленный государством прожиточный минимум. Женщина поинтересовалась, как в такой ситуации быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.

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