Путин рассказал, что у него не самая высокая зарплата в стране

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку. Одна из петербурженок поинтересовалась у главы государства — как можно прожить на 10,8 тысяч рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — согласился с женщиной российский лидер.

Тогда жительница Северной столицы выдвинула предположение, что Владимир Путин зарабатывает больше названой ей суммы.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — цитирует главу государства ТАСС.

Собеседница Владимира Путина рассказала, что не в состоянии позволить себе купить продукты на установленный государством прожиточный минимум. Женщина поинтересовалась, как в такой ситуации быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.