Шоумен Александр Ревва устроил в Instagram настоящий соцопрос. Он выложил трогательное фото с пластмассовым конем.

«Некоторые люди очень напоминают мне животных… А какое животное напоминаешь ты?» — подписал пост знаменитость.

Instagram @arthurpirozhkov

Поклонники неподражаемого Артура Пирожкова тут же отреагировали.

«Как две капли воды. Вы оба неподражаемы!»

«Это ты, Артур?!»

«Любое пухлощекое животное!»

«Саня, ты красавчик! А я — пингвин»,

«Люблю Ваш талант и чувство юмора!» — писали фолловеры в комментариях.

Звезда Comedy Club просто обожает эпатировать публику и регулярно выкладывает в сеть провокационные посты. Так, например, недавно певец сообщил подписчикам, что у него настроение на букву «Х». И только позже уточнил — хорошее! А в это время фолловеры уже успели нафантазировать, в каком состоянии пребывает артист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Ревва и его супруга показали, что такое настоящая страсть.