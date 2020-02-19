«Как две капли!» — Ревва насмешил поклонников нежным фото с пластмассовым конем
Звезда Comedy Club задал подписчикам наивный вопрос.
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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov
Шоумен Александр Ревва устроил в Instagram настоящий соцопрос. Он выложил трогательное фото с пластмассовым конем.
«Некоторые люди очень напоминают мне животных… А какое животное напоминаешь ты?» — подписал пост знаменитость.
Поклонники неподражаемого Артура Пирожкова тут же отреагировали.
«Как две капли воды. Вы оба неподражаемы!»
«Это ты, Артур?!»
«Любое пухлощекое животное!»
«Саня, ты красавчик! А я — пингвин»,
«Люблю Ваш талант и чувство юмора!» — писали фолловеры в комментариях.
Звезда Comedy Club просто обожает эпатировать публику и регулярно выкладывает в сеть провокационные посты. Так, например, недавно певец сообщил подписчикам, что у него настроение на букву «Х». И только позже уточнил — хорошее! А в это время фолловеры уже успели нафантазировать, в каком состоянии пребывает артист.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Ревва и его супруга показали, что такое настоящая страсть.
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