«Эльф»: дочь Синди Кроуфорд восхитила поклонников топлес-селфи из душа

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Алиса Старжевская
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18-летняя модель оголилась, чтобы показать новое тату.

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Фото, видео: Instagram @kaiagerber

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер знает, как впечатлить своих фанатов. На днях девушка сделала тату в виде ангела и поспешила поделиться этим событием с подписчиками в Instagram. На снимке — звезда, позирующая топлесс в пол-оборота к зеркалу.

«Эльф», — коротко подписала фото Кайя, делая акцент на собранные волосы у виска и открытом ушке.

Instagram @kaiagerber


«Ты самый лучший эльф из всех, кого я знаю!»

«Не делай больше тату, твое тело и так прекрасно!»

«Девушка-ангел!» — писали фанаты любимой звезде в комментариях.

18-летняя Кайя Гербер пошла по стопам знаменитой мамы. Она вовсю участвует в модных показах и работает напрямую с популярными брендами. Недавно девушка снялась в рекламе испанской компании по пошиву одежды Loewe. Один из кадров со съемок девушка также опубликовала в Instagram. Однако реакция фанатов была неоднозначной: Кайя предстала перед публикой в платье, через топ которого полностью просвечивала грудь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Синди Кроуфорд отреагировала на дерзкое тату на лице сына.

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