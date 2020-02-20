🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 февраля, необходимо прислушиваться к своей интуиции. Убывающая Луна в Водолее призывает к работе над собой.

♈ Овен

Овны, если вы слишком много фокусировались на «недостатке», то настало время изменить это. Вы будете настолько богаты, насколько захотите. Вселенная поддерживает вас в вашей миссии, предлагая новые финансовые возможности. Конечно, именно ваши действия будут определять результат. Главное сейчас — сосредоточиться на своих потребностях. Роскошь подождет.

Космический совет: Вселенная поддерживает вас в создании полноценной жизни.

♉ Телец

Тельцы, вам не нужно справляться с неудачами в одиночку. Действительно, не слишком много людей поймут, что вы переживаете, но не забывайте о тех, кому не нужны слова, чтобы понять вас. Обратитесь за поддержкой к своим надежным друзьям.

Космический совет: обратитесь за поддержкой к надежному другу или психотерапевту.

♊ Близнецы

Близнецы, вы так много работали, что Вселенная вознаграждает вас. Выберите то путешествие, которое соответствует вашей высшей цели. И не отправляйтесь в одиночку — возьмите семью и исследуйте неизведанное вместе. Не имеет значение, куда вы поедете — на солнечные пляжи Португалии или в заснеженные Альпы — начинайте планировать свой маршрут сейчас.

Космический совет: не отправляйтесь в путешествие в одиночку — возьмите с собой семью или друзей.

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♋ Рак

Раки, это была настоящая поездка на американских горках! Но вы выжили, не так ли? Это многое говорит о вашей внутренней силе. Если вы в чем-то и можете быть уверены, так это в том, что вы переезжаете в лучшее место. Так что приготовьтесь собрать свои вещи и грациозно выйти.

Космический совет: вы переходите в лучшее место.

♌ Лев

Львы, остерегайтесь разыгрывать жертву, ведь ваш внутренний голос, говорит о том, что вы все можете. У вас есть все необходимое, чтобы пережить эту бурю. Как бы банально это ни звучало, вы должны больше верить в себя.

Космический совет: у вас уже есть все, чтобы изменить ситуацию.

♍ Дева

Девы, вы готовы перейти от потерянности к ясности. Задайтесь вопросом, какова моя цель? Будьте откровенны! Ответы всегда были внутри вас. Пусть перестройка будет первым шагом к осмыслению себя. Вы заслуживаете заниматься тем, что приносит радость вашей душе.

Космический совет: будьте откровенны сами с собой.

♎ Весы

Весы, вы уже давно видите красные флаги, поэтому не стоит игнорировать их и на этот раз. Начните прислушиваться к своей интуиции. Помните, что лучше быть одному, чем с теми, кто причиняет вам боль.

Космический совет: прислушайтесь к голосу своей интуиции.

♏ Скорпион

Проблемы или возможности? Все дело в восприятии, Скорпион. Обстоятельства, в которых вы находитесь, помогают вашей душе расти. Но вы не должны делать это в одиночку. Обратитесь к своей команде за необходимой поддержкой. Если в данный момент ваши отношения с коллегами несколько натянуты, восстановите утраченную связь. И если у вас есть ощущение, что кто-то говорит о вас за спиной, то не позволяйте этому сбить вас с толку.

Космический совет: если ваши отношения с коллегами в данный момент немного напряжены, восстановите утраченную связь.

♐ Стрелец

Нет времени останавливаться и расстраиваться из-за неудач. Этот период вашей жизни требует больших мечтаний и еще больших действий. Какой вы видите свою жизнь через десять лет? Держите это видение в уме, когда вы перестраиваетесь. И начинайте работать над достижением ваших долгосрочных целей.

Космический совет: перестраивайтесь с вашими долгосрочными целями.

♑ Козерог

Козероги, вам напоминание от Вселенной: вы можете иметь все это! Сила, способная создать жизнь, о которой вы мечтаете, всегда была вашей. На этой неделе будьте готовы увидеть осязаемое доказательство всей тяжелой работы, которую вы проделали. Как награды, так и признание находятся в руках у вас. Используйте свой успех для привлечения больших и лучших возможностей. Подумайте, как вы можете расширить свой бизнес за рубежом.

Космический совет: награды и признание находятся в ваших руках.

♒ Водолей

Когда люди чувствуют любовь к вам, они делают все возможное, чтобы вы об этом узнали. Если вы отдавали свое сердце не тем людям, Вселенная покажет вам, что такое чистые и настоящие чувства. Влюбленные Водолеи обнаружат, что быть мягкотелым не так уж и плохо.

Космический совет: когда люди чувствуют любовь к вам, они сделают все возможное, чтобы бы вы об этом узнали.

♊ Рыбы

Рыбы, все события, навалившиеся на вас недавно вызвали у вас большой стресс. Но это не причина для того, чтобы опускать руки. Для вас важна внутренняя работа с самим собой. Это поможет вам реализовать свой высочайший потенциал и выполнить ваше священное предназначение здесь, на Земле. Помните, вы не должны делать все сами. Делегируйте свои задачи нужным людям и доверяйте им делать свою работу.

Космический совет: делегируйте свои задачи нужным людям и доверяйте им делать свою работу.

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