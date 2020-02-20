Ученые спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса может добраться до России
По словам эксперта, респираторные заболевания распространяются волнами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Jianwei, Zhang Liyun, Christian Ohde via www.imago-ima, COVER Images
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что в октябре 2020 года Россию может накрыть эпидемия коронавируса. Об этом пишут «Известия».
По его словам, респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, поскольку коронавирус продолжает распространяться по миру. Эксперт уверен, что новый вирус не исчезнет сам по себе, поэтому не исключена масштабная эпидемия.
«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и, хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах», — отметил Лукашев.
При этом профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает, что причин для беспокойства пока нет. Россия предпринимает серьезные меры, чтобы не допустить распространения заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания назвали новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число жертв только в КНР достигло более двух тысяч человек, подтвержденных случаев заражения — свыше 74 тысяч.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие меры предпринимают в России для защиты от распространения коронавируса.
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