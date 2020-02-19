Какие меры предпринимают в России для защиты от распространения коронавируса

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы. Именно в эту клинику с подозрением на коронавирус поступили, а потом ее самовольно покинули четверо пациентов. Алексей Яковлев, который возглавлял госпиталь более четверти века, к решению городского комитета по здравоохранению отнесся спокойно.

«Какое может быть в принципе сожаление? Все, кто на таких должностях, должны быть готовы, что от их услуг в любой момент откажутся. Что делать? Воспитывать буду студентов, я все-таки заведующий кафедры большого университета», — сказал Алексей Яковлев, бывший главный врач Городской клинической больницы им. Боткина.

Несколько часов назад петербургский суд постановил принудительно вернуть в больницу последнюю пациентку, сбежавшую из больницы Анну Рыбакову. Предполагается, что в карантине она пробудет до 24 февраля, пока не подтвердится отрицательный анализ на коронавирус. Сама Рыбакова на заседание не явилась. Где она неизвестно, ее не могут найти уже больше недели. Так что исполнить решение суда будет непросто.

«Мы будем обращаться незамедлительно с исполнительным листом в службу судебных приставов, и в соответствии с их полномочиями они будут осуществлять розыск с привлечением органов полиции», — сказала Елена Губарева, начальник юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

А те, кто двухнедельный карантин провел в тюменском санатории сегодня вернулись домой. Речь о россиянах, которых ранее вывезли из китайского Уханя. Ни одного заболевшего — это подтвердили сразу две лаборатории. Работу врачей и обслуживающего персонала тюменского центра высоко оценили не только пациенты, но и глава Роспотребнадзора.

«Правила биологической безопасности были соблюдены неукоснительно. Нет заболеваний ни среди тех, за кем наблюдали, нет ни малейшего нарушения здоровья у тех, кто обеспечивал это медицинское наблюдение, ни у тех, кто обеспечивал качественное проживание в обсервационном центре», - рассказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ,

В России уже завтра, начнет действовать ограничение на въезд граждан Китая. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, это мера вынужденная и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности россиян.

«На территории КНР меры в отдельных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно», — сказала Татьяна Голикова.

Тем временем на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии выявлено 79 новых случаев заражения пневмонией нового типа. Всего заболевших — 621 человек. Среди них и россиянин — он в больнице.