«Этого не ожидали от меня даже близкие»: Седокова кардинально изменила прическу

Анна Седокова решилась на кардинальные перемены в имидже и продемонстрировала поклонникам новую прическу. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором запечатлела себя в салоне красоты во время того, как ей отстригают и укладывают челку. Звезда рассказала, что это ее первый подобный опыт, который понравился не всем ее близким. В ролике стилист идеально уложил волосы знаменитости, а Седокова показала на видео секрет парикмахера.

«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка!» — призналась певица.

Большинство фанатов восприняли с восторгом перемены в образе поп-исполнительницы, однако предупредили Седокову, что ей ежедневно придется следить за прической и красиво укладывать челку.

«Вам очень идет, но вы теперь запаритесь или этому стилисту придется с вами жить»;

«Красиво»;

«Ух ты, классно очень!»;

«Супер! Стильная прическа», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты гадают, что изменилось в Седоковой на фото.