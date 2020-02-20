«Этого не ожидали от меня даже близкие»: Седокова кардинально изменила прическу
Звезда призналась, что на такие перемены во внешности она решилась впервые в жизни.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Анна Седокова решилась на кардинальные перемены в имидже и продемонстрировала поклонникам новую прическу. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором запечатлела себя в салоне красоты во время того, как ей отстригают и укладывают челку. Звезда рассказала, что это ее первый подобный опыт, который понравился не всем ее близким. В ролике стилист идеально уложил волосы знаменитости, а Седокова показала на видео секрет парикмахера.
«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка!» — призналась певица.
Большинство фанатов восприняли с восторгом перемены в образе поп-исполнительницы, однако предупредили Седокову, что ей ежедневно придется следить за прической и красиво укладывать челку.
«Вам очень идет, но вы теперь запаритесь или этому стилисту придется с вами жить»;
«Красиво»;
«Ух ты, классно очень!»;
«Супер! Стильная прическа», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты гадают, что изменилось в Седоковой на фото.
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