Еще у двоих россиян на круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус

Еще у двух граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, обнаружен коронавирус. Об этом сообщает посольство РФ в Токио.

Согласно последним данным, два человека из заразившихся на корабле, от заболевания скончались. Всего инфекция подтверждена более чем у 500 пассажиров судна. Как пояснили в российском дипведомстве, граждан РФ среди умерших нет.

Diamond Princess с 3,7 тысячами человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время путешествия у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус. Когда судно 3 февраля вернулось из круиза, его не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельных карантин, который продолжался до 19 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии пассажиры круизного судна Diamond Princess начали сходить на берег.