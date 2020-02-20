Пугачева рассказала об упущенной возможности сыграть в европейском мюзикле

Участие в мюзикле «Шахматы» могло принести Алле Пугачевой мировую славу в 80-х, но изначальный замысел авторов произведения не сбылся по политическим причинам. Об этом Примадонна рассказала журналистам после презентации российской версии мюзикла, передает ТАСС.

Музыкальное произведение создали участники шведской группы ABBA — Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон и британский писатель Тим Райс — создатель либретто рок-оперы «Иисус Христок –суперзвезда». Прототипами главных героев стали шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер. Создатели мюзикла хотели, чтобы роль жены русского шахматиста Светланы Сергиевской сыграла Алла Пугачева.

«Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят», — рассказала народная артистка.

По ее словам, на репетиции мюзикла отвели 11 месяцев. По меркам советских чиновников столь длительное пребывание за границей приравнивалось к бегству из страны. Певица оказалась перед выбором — эмигрировать из СССР насовсем, либо оставаться на родине с семьей. Она решила отказаться от подарка судьбы из-за близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте.