Порошенко уклонился от вопроса о псевдо-жертвах «небесной сотни»
На своей странице в Facebook политик написал о 80 убитых в результате акции Евромайдана, вместо 106.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; 5-tv.ru
Бывший президент Украины Петр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, почему на своей странице в Facebook он указал неверное количество жертв акции протеста на Майдане в феврале 2014 года. Ранее сообщалось, что в результате расстрела погибли более 100 человек, однако, вспоминая трагические события, политик отметил, что были убиты порядка 80 человек.
«Не верится, что уже прошло шесть лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 — убито», — написал Порошенко в Facebook.
В связи с этим журналистка задала ему вопрос.
«Петр Алексеевич, почему вы написали в Facebook про 80 погибших, а не о сотне?» — поинтересовалась корреспондентка.
Однако экс-глава Незалежной не стал отвечать. Охрана оттеснила девушку со словами: «Уезжайте в Россию!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве на Майдане вспоминают трагические события 2014 года.
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