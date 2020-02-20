Порошенко уклонился от вопроса о псевдо-жертвах «небесной сотни»

Бывший президент Украины Петр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, почему на своей странице в Facebook он указал неверное количество жертв акции протеста на Майдане в феврале 2014 года. Ранее сообщалось, что в результате расстрела погибли более 100 человек, однако, вспоминая трагические события, политик отметил, что были убиты порядка 80 человек.

«Не верится, что уже прошло шесть лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 — убито», — написал Порошенко в Facebook.

В связи с этим журналистка задала ему вопрос.

«Петр Алексеевич, почему вы написали в Facebook про 80 погибших, а не о сотне?» — поинтересовалась корреспондентка.

Однако экс-глава Незалежной не стал отвечать. Охрана оттеснила девушку со словами: «Уезжайте в Россию!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве на Майдане вспоминают трагические события 2014 года.