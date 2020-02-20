В Киеве на Майдане вспоминают трагические события 2014-го года
Плодами Майдана стал запрет русского языка, церковный раскол и затянувшаяся война на юго-востоке Украины.
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