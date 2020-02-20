В Киеве на Майдане вспоминают трагические события 2014-го года

Вряд ли Зеленского обрадует то, что сейчас происходит в Киеве. На Майдане вновь массовые акции.

В эти дни вспоминают страшные события, которые произошли ровно в феврале 2014-го.

Революция должна была поднять Украину на новый уровень, но в итоге ввергла ее в еще большую нищету.

Спустя шесть лет после Майдана, несмотря на заявления политиков, страна в буквальном смысле выживает.

Ксения Солдатова продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «закон о земле» вызвал такой ажиотаж на Украине.