В Киеве на Майдане вспоминают трагические события 2014-го года

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Плодами Майдана стал запрет русского языка, церковный раскол и затянувшаяся война на юго-востоке Украины.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Вряд ли Зеленского обрадует то, что сейчас происходит в Киеве. На Майдане вновь массовые акции.

В эти дни вспоминают страшные события, которые произошли ровно в феврале 2014-го.

Революция должна была поднять Украину на новый уровень, но в итоге ввергла ее в еще большую нищету.

Спустя шесть лет после Майдана, несмотря на заявления политиков, страна в буквальном смысле выживает.

Ксения Солдатова продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «закон о земле» вызвал такой ажиотаж на Украине.

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