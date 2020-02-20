Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австралии, пассажиры заблокированы

Пассажирский поезд сошел с рельсов в 45 километрах от Мельбурна, сообщает местный телеканал 7news. Состав следовал в Мельбурн из Сиднея. В результате случившегося опрокинулся локомотив и несколько вагонов.

Very serious train crash in #Wallan. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U — Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020

Находящиеся внутри пассажиры оказались заблокированы. По данным СМИ, там могли находиться около 200 человек. Двое из них погибли, подтвердили в полиции. По предварительным данным медиков, большинство путешественников не получили серьезных травм.

На месте крушения работают аварийные службы. Железнодорожное сообщение между Сиднеем и Мельбурном закрыты.

Ранее 5-tv.ru писал, поезд с нефтью в Канаде сошел с рельсов и загорелся. Из региона, где произошло ЧП, эвакуировали сотни людей.