Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австралии, пассажиры заблокированы

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Валентин Черников
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По данным местных СМИ, на момент происшествия в вагонах могли находиться около 200 человек.

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Фото, видео: Twitter @KristyMayr, @Rickard_Scott; Youtube / About Everything

Пассажирский поезд сошел с рельсов в 45 километрах от Мельбурна, сообщает местный телеканал 7news. Состав следовал в Мельбурн из Сиднея. В результате случившегося опрокинулся локомотив и несколько вагонов.

Находящиеся внутри пассажиры оказались заблокированы. По данным СМИ, там могли находиться около 200 человек. Двое из них погибли, подтвердили в полиции. По предварительным данным медиков, большинство путешественников не получили серьезных травм.

На месте крушения работают аварийные службы. Железнодорожное сообщение между Сиднеем и Мельбурном закрыты.

Ранее 5-tv.ru писал, поезд с нефтью в Канаде сошел с рельсов и загорелся. Из региона, где произошло ЧП, эвакуировали сотни людей.

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