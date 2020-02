Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австралии, пассажиры заблокированы

Пассажирский поезд сошел с рельсов в 45 километрах от Мельбурна, сообщает местный телеканал 7news. Состав следовал в Мельбурн из Сиднея. В результате случившегося опрокинулся локомотив и несколько вагонов.

Very serious train crash in #Wallan. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U