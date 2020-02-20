Протестами встретили эвакуированных из Уханя украинцев на родине

Введен запрет на въезд в Россию граждан Китая. Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров. А вот Украина не принимает своих же граждан, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Самолет все утро совершал в небе странные маневры. В аэропорту «Борисполь» прибывших ждали медики в костюмах химзащиты. Но… самолет дозаправили и отправили в Харьков. А оттуда людей повезут в санаторий в Полтавской области.

Но и там эвакуированных не ждут. Местные жители опасаются эпидемии и устроили настоящий Майдан против коронавируса. Собрались на митинг, перекрыли дорогу, жгли покрышки. На место стягиваются полицейские и бронетехника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса может добраться до России.