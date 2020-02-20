Протестами встретили эвакуированных из Уханя украинцев на родине
Местные жители, опасаясь эпидемии, собрались на митинг, перекрыли дорогу, жгли покрышки.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: ТАСС / Ратмиров Андрей; 5-tv.ru
Введен запрет на въезд в Россию граждан Китая. Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров. А вот Украина не принимает своих же граждан, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Самолет все утро совершал в небе странные маневры. В аэропорту «Борисполь» прибывших ждали медики в костюмах химзащиты. Но… самолет дозаправили и отправили в Харьков. А оттуда людей повезут в санаторий в Полтавской области.
Но и там эвакуированных не ждут. Местные жители опасаются эпидемии и устроили настоящий Майдан против коронавируса. Собрались на митинг, перекрыли дорогу, жгли покрышки. На место стягиваются полицейские и бронетехника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса может добраться до России.
Нашли ошибку?