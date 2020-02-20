Астролог предупредила об опасностях зеркальной даты 20.02.2020

Астролог Марина Мещерская предупредила об опасностях зеркальной даты 20.02.2020. В разговоре с 5-tv.ru она объяснила, что такие дни значимы для нумерологии, но не астрологии. Движение планет указывает, что 20 февраля не стоит играть свадьбу и надеяться на финансовые успехи.

«Планета Венера, которую мы уже знаем, которая отвечает за любовь, находится не в самом лучшем своем положении. Это говорит о том, что в браке, в отношениях будут присутствовать какие-то проблемы и сложности, связанные с недопониманием, с некоторой агрессией и даже, может быть, какими-то перепалками и руганью», — предупредила специалист.

По ее словам, не в лучшем положении также находится Юпитер. Эта планета отвечает за финансы, расширение и новые возможности. Из-за этого рассчитывать на удачу в денежных вопросах сегодня не стоит. Однако активным и предприимчивым не нужно отчаиваться.

«Планета Марс которая, которая отвечает за активность, за достижения <…> она перешла как раз сейчас в лучшее свое положение — в Козерог. Сейчас люди, которые способны делать рывок, должны сделать все возможное, чтобы его сделать. Пусть это будут какие-то нестандартные решения <…>. Именно они сейчас и принесут успех», — подчеркнула астролог.

В заключение Мещерская добавила, что 20 февраля Солнце вошло в знак Рыб. Это означает, что настала пора дней рождения носителей этого знака зодиака.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой зеркальной дате — 02.02.2020. В этот «красивый» день свадьбы состоялись по всей России.