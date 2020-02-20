Во Владивостоке школьница попала в больницу с подозрением на ВИЧ после выкидыша

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 19 февраля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пятнадцатилетняя школьница оказалась в больнице с подозрением на ВИЧ после выкидыша. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 19 февраля во Владивостоке.

По утверждению врачей, девочка потеряла будущего ребенка на достаточно маленьком сроке беременности. Помимо прочего, под вопросом наличие у пациентки вируса иммунодефицита человека.

Другие подробности произошедшего выясняются.

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