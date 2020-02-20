Во Владивостоке школьница попала в больницу с подозрением на ВИЧ после выкидыша

Пятнадцатилетняя школьница оказалась в больнице с подозрением на ВИЧ после выкидыша. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 19 февраля во Владивостоке.

По утверждению врачей, девочка потеряла будущего ребенка на достаточно маленьком сроке беременности. Помимо прочего, под вопросом наличие у пациентки вируса иммунодефицита человека.

Другие подробности произошедшего выясняются.