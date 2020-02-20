Россиянкам, снявшимся в клипах Линдеманна, угрожают расправой в соцсетях

Россиянкам, снявшимся в клипах лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, угрожают расправой в соцсетях. Снимавшиеся в России ролики на песни «Till the End» и «Рlatz eins» с откровенными сценами появились некоторое время назад на порносайтах. Как рассказала «Экспресс-газете» одна из участниц съемок, на клипы отреагировал Владислав Поздняков и его последователи, коих только в его группе в ВКонтакте насчитывается около 150 тысяч. По словам девушки, он призывает к расправе над участницами из-за съемок в порноклипе с немецким музыкантом в год 75-летия Победы.

«В тех скандальных сценах, как вы можете убедиться, участвовало, возможно, пять девушек. А эти придурки травят теперь несколько десятков человек, включая меня. Рассылают всякие гадости по сетям про меня друзьям, родителям. Но это ладно — мне плевать, я ничего такого не делала. Но ведь теперь опубликован мой адрес и адрес моих подруг. Что больным людям придет в голову — никто не знает. Мне очень страшно», — приводит издание слова участницы съемок.

Известно, что два года назад Поздняков получил условный срок за возбуждение ненависти к женщинам, встречающимся с иностранцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тилль Линдеманн представит в России свой новый альбом, в связи с чем в марте даст концерты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.