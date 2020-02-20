Как себя чувствуют петербургские музеи и торговцы сувенирами без граждан Китая

Начало действовать ограничение на въезд граждан Китая в Россию. При этом неважно, с какой целью они собирались к нам — на работу, учебу, в гости или как туристы. Теперь студенты, которые не успели вернуться с каникул, переживают, что их отчислят. Российские вузы начали использовать онлайн платформы, чтобы обучение продолжалось. В петербургский ИТМО, например, с каникул вернулись всего 19 китайских студентов из почти четырех сотен. Туристический рынок — тоже просел. В музеях Петербурга, например, стало просторнее, но и выручка сократилась.

В городском комитете по туризму говорят, что исчезнувших туристов из Китая летом заменят представители других стран, ведь город готовится принять Кубок Европы по футболу. Небольшие проблемы коронавирус принес коммерсантам. Сорвались бизнес-встречи, некоторые товары замораживаются в портах. Как отсутствие граждан КНР отразится на российском бизнесе, рассказывает Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по прогнозам ученых, вспышка коронавируса может случиться в России в октябре 2020 года.