Украинцы устроили стычки с полицией, протестуя против эвакуации сограждан из КНР

Столкновения митингующих с полицией начались в поселке Новые Санжары Полтавской области, в один из санаториев которого прибыли автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины. Видео с противостоянием правоохранителей и протестующих появляются в сети.

На кадрах видно продвигающуюся вперед колонну полицейских в защитном обмундировании. Протестующие пытаются преградить им путь. Раздаются крики «Назад» и «Пошел». За полицейскими следуют автобусы, в которых, предположительно, находятся эвакуированные из Китая граждане Украины.

Перед событиями на видео жители Новых Санжар соорудили баррикады, чтобы транспорт не смог проехать. В автобус участники акции бросали камни, палки и бутылки. Полицейские стянули на место бронетехнику.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее власти Украины эвакуировали из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса нового типа 2019-ncov, несколько своих граждан. Вместо теплой встречи жители поселка Новые Санжары вышли на улицы с протестом. Они опасаются, что могут заразиться.