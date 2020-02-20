«С первого взгляда»: россиянин рассказал о чувствах к девушке, возникших при эвакуации из Уханя
Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области познакомились в очереди на посадку в самолет и влюбились.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: Instagram @lighter_mind
Влюбившиеся друг в друга во время эвакуации из охваченного коронавирусом Уханя 18-летние россияне прославились на всю страну своей необычной историей. Между Даниилом Парфеновичем из Красноярска и Инной Савинцевой из Кировской области в ожидании посадки на самолет в Россию сразу же возникли чувства. Об этом молодой человек рассказал 5-tv.ru.
«Я посмотрел на Инну, она чем-то меня зацепила. Я взглянул на нее, она — на меня, и непроизвольно произошла улыбка у нас. То есть уже было понятно, что диалог завяжется», — поделился он воспоминаниями.
Молодые люди сразу же стали обсуждать увлечения и выяснилось, что они у них очень схожи.
«Чем больше я ее узнавал, тем больше влюблялся. Это было правда что-то невероятное», — отметил он, добавив, что в лице Инны «встретил родственную душу».
Даниил и Инна пробыли две недели в пункте временного содержания под Тюменью, и называют эпидемию, благодаря которой они познакомились, «короLOVЕвирусом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры предпринимают в России для защиты от распространения коронавируса.
Нашли ошибку?