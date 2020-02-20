«С первого взгляда»: россиянин рассказал о чувствах к девушке, возникших при эвакуации из Уханя

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Сергей Зеленский
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Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области познакомились в очереди на посадку в самолет и влюбились.

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Фото, видео: Instagram @lighter_mind

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Влюбившиеся друг в друга во время эвакуации из охваченного коронавирусом Уханя 18-летние россияне прославились на всю страну своей необычной историей. Между Даниилом Парфеновичем из Красноярска и Инной Савинцевой из Кировской области в ожидании посадки на самолет в Россию сразу же возникли чувства. Об этом молодой человек рассказал 5-tv.ru.

«Я посмотрел на Инну, она чем-то меня зацепила. Я взглянул на нее, она — на меня, и непроизвольно произошла улыбка у нас. То есть уже было понятно, что диалог завяжется», — поделился он воспоминаниями.

Instagram @saymealien

Молодые люди сразу же стали обсуждать увлечения и выяснилось, что они у них очень схожи.

«Чем больше я ее узнавал, тем больше влюблялся. Это было правда что-то невероятное», — отметил он, добавив, что в лице Инны «встретил родственную душу».

Даниил и Инна пробыли две недели в пункте временного содержания под Тюменью, и называют эпидемию, благодаря которой они познакомились, «короLOVЕвирусом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры предпринимают в России для защиты от распространения коронавируса.

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