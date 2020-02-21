🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 февраля, необходимо привести мысли и чувства в порядок. Убывающая Луна в Деве призывает успокоиться и попытаться избежать конфликтов.

♈ Овен

Не спорьте с глупыми людьми, потому что вы опуститесь до их уровня. Научитесь выходить из отношений, прежде чем они станут токсичными. Хотите что-то сделать на ваших условиях? Вместо того, чтобы опускать людей, выделите их сильные стороны. Заставьте их чувствовать себя хорошо. Помните, что человеку, который хочет чувствовать себя комфортно, нужен действительно безопасный партнер.

Космический совет: найдите способ работать с людьми, а не против них.

♉ Телец

Думайте о себе как о волшебнике, алхимике, о том, кто обладает способностью превращать неблагородные металлы в нечто ценное. Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы полностью осознали свою силу и потенциал. Деньги, которые вы желаете и заслуживаете, могут медленно приходить к вам, но это не значит, что вы не связаны с потоком изобилия. Будьте терпеливы со Вселенной, как она с вами. Вы находитесь в процессе создания своей лучшей жизни.

Космический совет: подключитесь к силе алхимии.

♊ Близнецы

Сосредоточьтесь на мысли о своей заветной мечте. Пусть ваш мозг будет занят только этой мыслью. С каждой секундой желание будет становиться сильнее. Если то, о чем вы просите, предназначено для вашего наивысшего блага, верьте, что оно найдет свой путь к вам на физическом уровне существования.

Космический совет: спросите, и вы получите.

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♋ Рак

Разве вы не рады, что не сдались, когда все стало плохо? Разве вы не рады, что слушали свой внутренний голос, когда все остальное было неопределенным? Это, прямо здесь, прямо сейчас, ваша лучшая жизнь. Это ваше собственное убеждение, которое привело вас туда, где вы находитесь сегодня. Продолжайте дружить с мужеством, делая смелые шаги в будущее, о котором вы всегда мечтали. Посмотрите, как препятствия устраняются теперь, когда Дух вмешался, чтобы предложить дополнительную поддержку.

Космический совет: вы создаете свою лучшую жизнь.

♌ Лев

Здоровая конкуренция — это хорошо. Это заставляет нас стремиться к совершенству. Но что происходит, когда это соревнование становится навязчивым? И где можно провести черту? Перестаньте сравнивать свой путь с дорогой других. Замените зависть вдохновением. Посмотрите, как вы можете применить их мудрость к вашей ситуации. Это может полностью изменить вашу точку зрения. PS: у вас впереди долгий путь, и это только начало.

Космический совет: вы — ваш единственный соперник.

♍ Дева

Хотите услышать клише? То, что не ломает, делает вас сильнее. Это неделя, чтобы рискнуть, взять своих демонов и налить им чашку чая правды. Они выполнили свою задачу в вашей жизни, и теперь пришло время покинуть вашу сторону. Ваша жажда свободы поможет вам освободиться от оков. Но отпустить не всегда легко.

Космический совет: пусть ваш поиск свободы поможет вам освободиться от оков.

♎ Весы

Мы знаем, что вам нравится тратить деньги. Но как вы думаете, как долго вы сможете продолжать в том же духе? Проведите четкое различие между вашими потребностями и бездумными желаниями. Держитесь подальше от несерьезных покупок всех видов. Некоторые из вас, возможно, несут на себе всю тяжесть ваших просчетов в прошлом. Учитесь на этих ошибках и интегрируйте уроки.

Космический совет: помните о своих расходах.

♏ Скорпион

Это не считается провалом, если вы получили опыт. Посмотрите, как вы интегрируете прошлые уроки и делаете большие открытия! Если это не требует празднования, то что тогда? Имейте в виду, что у всех нас есть свои собственные сроки. Вы находитесь именно там, где вы должны быть и прогрессируете с правильной скоростью. Отпустите необходимость сравнивать свое путешествие с путешествием других.

Космический совет: празднуйте как большие, так и маленькие победы.

♐ Стрелец

Суть гнева и обиды в том, что они блокируют поток любви. Вы постоянно думаете о том, что не сработало в прошлом? Вот в чем дело: вы ничего не можете сделать, чтобы изменить вещи сейчас. То, что у вас есть, — это настоящий момент. Итак, приложите сознательное усилие, чтобы подняться над вашей ситуацией. Это даст вам представление о том, как сделать положительный сдвиг.

Космический совет: отпустите гнев и обиду.

♑ Козерог

Если вы уже давно занимались поиском дома, приготовьтесь найти эту идеальную квартиру — в шикарном районе! Другие могут подумать об обновлении и ремонте. Работайте с архитектором или дизайнером, который понимает ваш вкус и сделает все возможное, чтобы ваши мечты стали реальностью. Карты побуждают вас проводить больше времени в вашем доме. Дзен, который вы ищете, находится внутри этих четырех стен.

Космический совет: проводите больше времени в своем доме.

♒ Водолей

Научитесь следить за своими эмоциями каждый раз, когда окажетесь в неприятной ситуации. Куда уходит ваше внимание? Почему вы начинаете терять терпение? Возьмите под контроль свои чувства, когда вы перестанете обвинять внешние обстоятельства. Помните, что все снаружи является отражением того, что происходит внутри. Сознательно работайте над поиском внутреннего равновесия.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за то, где вы находитесь.

♊ Рыбы

Вы можете любить их до Венеры и обратно, но вы никогда не согласитесь на все и не взгляните на мир через один и тот же объектив. Отмечайте различия, которые добавляют красоты вашим отношениям, и бросают вызов вам расти как личности. Терпение и понимание являются ключом к гармоничному будущему, и вы учитесь расставлять приоритеты в этом священном союзе. Поверьте, что ваши отношения будут все лучше и лучше.

Космический совет: будьте терпеливы с партнером, как с самим собой.

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