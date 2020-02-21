«Детство мажора!» — семилетний сын Павла Прилучного стал блогером
Родители Тимофея решили, что мальчику «уже пора».
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Российский актер Павел Прилучный поделился с подписчиками радостной новостью — его семилетний сын Тимофей завел личную страничку в Instagram. Актер опубликовал в соцсети пост со скрином аккаунта наследника.
«Мне кажется, уже пора!» — подписал публикацию знаменитость.
Микроблог Тимофея за несколько часов «обзавелся» более десяти тысячами подписчиков. Малыш уже опубликовал в соцсети несколько своих портретов в черно-белой обработке, вид из окна на вечернюю Москву и короткое слоу-мо видео.
Поклонники Павла Прилучного обрадовались новости о появлении блогера в семье кумира. В комментариях к посту фанаты похвалили актера за то, что тот участвует в жизни своего ребенка.
«Сразу видно — отец гордится своим сыном! Это так трогательно!»
«Достойная альтернатива отцу подрастает»;
«Весь в батю»;
«Мне кажется можно снимать „Детство мажора“», — написали фолловеры.
Тимофей — первенец, родившийся в браке 32-летнего Павла Прилучного и 30-летней Агаты Муцениеце. В 2016 году на свет появился второй ребенок пары — дочка Мия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный показал страшное видео со следами истязаний на лице.
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