Российский актер Павел Прилучный поделился с подписчиками радостной новостью — его семилетний сын Тимофей завел личную страничку в Instagram. Актер опубликовал в соцсети пост со скрином аккаунта наследника.

«Мне кажется, уже пора!» — подписал публикацию знаменитость.

Instagram @bugevuge

Микроблог Тимофея за несколько часов «обзавелся» более десяти тысячами подписчиков. Малыш уже опубликовал в соцсети несколько своих портретов в черно-белой обработке, вид из окна на вечернюю Москву и короткое слоу-мо видео.

Поклонники Павла Прилучного обрадовались новости о появлении блогера в семье кумира. В комментариях к посту фанаты похвалили актера за то, что тот участвует в жизни своего ребенка.

«Сразу видно — отец гордится своим сыном! Это так трогательно!»

«Достойная альтернатива отцу подрастает»;

«Весь в батю»;

«Мне кажется можно снимать „Детство мажора“», — написали фолловеры.

Тимофей — первенец, родившийся в браке 32-летнего Павла Прилучного и 30-летней Агаты Муцениеце. В 2016 году на свет появился второй ребенок пары — дочка Мия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный показал страшное видео со следами истязаний на лице.