Павел Прилучный показал страшное видео со следами истязаний на лице
Актер снимается в фильме о летчике Девятаеве, сбежавшем из фашистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Павел Прилучный выложил в своем аккаунте в Instagram жуткое видео со съемочной площадки. На кадрах у актера, одетого в грязную полосатую тюремную робу, содрана кожа на шее, одна щека совершенно синяя и ссадина на переносице. Такой грим потребовался для съемок художественного фильма о советском летчике Михаиле Девятаеве, сумевшем сбежать из фашистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. Картину снимает сейчас Тимур Бекмамбетов.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чтобы вжиться в главную роль, звезде «Мажора» необходимо похудеть до 39 килограммов при росте 180 сантиметров — именно столько весил Девятаев, когда бежал из лагеря. 20 килограммов Прилучный уже сбросил, и обещал регулярно рассказывать подписчикам, как идет работа над образом.
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