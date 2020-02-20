Павел Прилучный показал страшное видео со следами истязаний на лице

Павел Прилучный выложил в своем аккаунте в Instagram жуткое видео со съемочной площадки. На кадрах у актера, одетого в грязную полосатую тюремную робу, содрана кожа на шее, одна щека совершенно синяя и ссадина на переносице. Такой грим потребовался для съемок художественного фильма о советском летчике Михаиле Девятаеве, сумевшем сбежать из фашистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. Картину снимает сейчас Тимур Бекмамбетов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чтобы вжиться в главную роль, звезде «Мажора» необходимо похудеть до 39 килограммов при росте 180 сантиметров — именно столько весил Девятаев, когда бежал из лагеря. 20 килограммов Прилучный уже сбросил, и обещал регулярно рассказывать подписчикам, как идет работа над образом.