Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее — как избежать последствий?

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Ниса Мурзанаева
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Одно из поверий гласит, что из-за раннего поздравления именинник вообще может не дожить до праздничной даты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, Frank May, Creativ Studio Heinemann, Pierre Pavot

Люди с давних пор уверены, что поздравлять кого-либо с днем рождения заранее — дурная примета. Обычай пошел с того времени, когда именинников чествовали в День ангела (день крещения ребенка). Младенца несли в церковь не сразу, а спустя какое-то время после появления на свет. Получается, что в течение нескольких дней малыш не был под защитой небесных сил. И поэтому поздравлять кого-либо в его фактический день рождения считалось ужасным поступком.

Что будет, если поздравить с днем рождения заранее?

Считается, что если поздравить человека с днем рождения до того, как этот день наступил, то это может может привести к неприятным, а порой и вовсе трагичным событиям в жизни «виновника» торжества.

  • Ни одно из пожеланий не сбудется, ведь обычно их исполняет ангел-хранитель. Но до рождения человека небесный служитель «не слышит» пожелания.
  • У одариваемого поздравлениями до дня рождения могут возникнуть проблемы со здоровьем. Считается, что все поздравления и пожелания, высказанные заранее, уходят на подпитку злым духам.
  • Поздравитель забирает у именинника все, чего ему желает. Одно из поверий гласит, что последний может вообще не дожить до собственного дня рождения. Об этом пишет Zagovormaga.

Что делать, если с днем рождения поздравили заранее

Для очистки от негативного влияния раннего поздравления именинник может провести специальный обряд. Нужно приготовить пирог с яйцом и гречей, разломить его над головой «виновника» торжества. Затем следует отнести хлебобулочное изделие на перекресток и оставить там. Считается, что такой дар задобрит злых духов.

Помимо этого, именинник может начитать заговор. Повторить его следует тринадцать раз.

«Хочу долго жить и всех врагов пережить», — следует сказать человеку.

Также рекомендуется прицепить булавку к внутренней стороне одежды. Раньше верили, что это служит средством от дурного сглаза. Лучше всего будет вообще не поздравлять с днем рождения до положенного момента. Велика вероятность, что это позволит человеку избежать ему массу неприятностей, а поздравителю уберечь друга от беды.

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