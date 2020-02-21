В одной из китайских тюрем коронавирусом заразились 200 человек

Массовое заражение коронавирусом выявлено в тюрьме Жэньчэн в восточной китайской провинции Шаньдун. Инфицирование подтверждено у 200 заключенных и семи сотрудников охраны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы провинциального правительства.

Соответствующие данные были обнародованы после того, как завершилось обследования более чем двух тысяч арестованных и работников тюрем. Сейчас все заболевшие проходят курс лечения. На месте работают санитарные службы и эксперты — они пытаются выяснить причину массового заражения.

В связи с просчетом в работе по профилактике и контролю за распространением коронавируса в китайской тюрьме с поста начальника управления юстиции провинции Шаньдун был снят Цзе Вэйцзюня.

Согласно уточненным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в КНР достигло 75,4 тысячи, выздоровели — 18,2 тысячи человек, скончались в результате заболевания — 2,2 тысячи человек.

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