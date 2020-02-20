Китайцам закрыт въезд в Россию

С сегодняшнего дня введен запрет на въезд в Россию граждан Китая. Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров. Вот как сейчас выглядит зал прилета аэропорта Владивостока. Обычно там множество пассажиров из поднебесной, а сегодня практически пусто.

В российском правительстве подчеркивают, запрет — мера временная и вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР. И, как в подтверждение этого, сообщение из центра по лечению коронавируса в Ухане. Китайские врачи обнаружили признаки инфекции у уже вылеченных пациентов.

Пока не известно, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению специалистов, всех пациентов после выписки необходимо помещать на дополнительный двух недельный карантин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса может добраться до России.