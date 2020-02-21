Захарова отреагировала на протесты украинцев из-за эвакуации из Уханя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории граждан страны, эвакуированных из Китая из-за коронавируса. По мнению российского дипломата, произошедшие события можно сравнить со средневековым укладом.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — возмутилась она в Facenook.

По мнению Захаровой, на Украине ненавидят людей, которые не вписываются в «заданные стандарты». В то же время обеспечение прав человека в любой стране подразумевает «гармоничное сосуществование личности, общества и государства, а также взаимоучет их интересов», полагает дипломат.

Официальный представитель российского МИД обратила внимание, что столкновение силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области произошло как раз в день шестилетней годовщины переворота на Майдане — «такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и оголтелая „встреча“ эвакуированных», подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столкновения митингующих с полицией начались в поселке Новые Санжары Полтавской области, в один из санаториев которого прибыли автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины.